Giornata mondiale del turismo, Coldiretti: è stata l’estate più online di sempre

La vacanze estive 2018 in Italia sono state le più on line di sempre con oltre 19 milioni di italiani che hanno scelto la prenotazione on line e ben il 57% dei vacanzieri che scrive recensioni sul web riguardo ai locali e ai ristoranti in cui ha mangiato. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ in occasione della Giornata mondiale del turismo che si celebra il 27 settembre in tutto il mondo e che quest’anno è dedicata proprio alla trasformazione digitale. Per i 38,5 milioni di italiani in vacanza, quest’estate la rete è stata dunque la vera protagonista – sottolinea la Coldiretti – nella scelte della destinazione, degli alloggi, dei ristoranti, ma anche delle serate di svago con il boom dei siti specializzati. Un profondo cambiamento nelle abitudini degli italiani che, sulla base delle indicazioni della rete, più facilmente sono disponibili a cambiare mete e programmi. Internet – sottolinea la Coldiretti – è entrato nelle abitudini vacanziere degli italiani che per il 32% hanno prenotato da soli sui siti web delle strutture recettive, mentre il 17% si è affidato a siti specializzati lasciandosi guidare anche dai giudizi degli altri ospiti. Tra i tradizionalisti – continua la Coldiretti – il 16% ha contattato telefonicamente le strutture, il 23% preferisce non prenotare e appena il 12% si rivolge a tour operator o agenzie. Piu’ della metà degli italiani (57%) che in vacanza mangia abitualmente fuori casa – continua la Coldiretti – verifica i locali sul web e lascia recensioni su ristoranti, agriturismi, pub o pizzerie che frequenta. La rete è stata di aiuto anche per la ricerca dei souvenir alimentari ai quali più di quattro italiani su 10 (42%) non rinunciano al rientro dalla vacanza. L’acquisto di prodotti tipici come ricordo delle vacanze è una tendenza in rapido sviluppo favorita – sottolinea la Coldiretti – dal moltiplicarsi delle occasioni di valorizzazione dei prodotti locali che si è verifica nei principali luoghi di villeggiatura, con percorsi enogastronomici, città del gusto, aziende e mercati degli agricoltori di Campagna Amica, feste e sagre di ogni tipo. Appuntamenti che – conclude la Coldiretti – sono spesso segnalati su internet grazie alle comunità locali o a siti specializzati come www.campagnamica.it che guidano i percorsi del viaggio.