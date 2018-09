Giornata mondiale dello stomizzato: la qualità della vita passa anche per “Le cento ricette”

In vista della Giornata Mondiale dello Stomizzato, che si svolgerà il prossimo 6 ottobre, B. Braun – una delle maggiori aziende al mondo nel settore dei dispositivi medici – rilancia il volume “Le cento ricette per vivere al meglio”, una raccolta speciale di ricette perché proposte esclusivamente da persone con stomia, valutate e arricchite dai consigli del medico nutrizionista e dello chef. Per l’occasione, B. Braun pubblica online – oltre all’intero volume – il nuovo “Vademecum per la buona alimentazione”, un documento che raccoglie le domande più frequenti arrivate dai portatori di stomia con le risposte e i commenti da parte degli esperti.

La stomia, ovvero la deviazione di parte dell’intestino sull’addome dove viene applicata una sacca di raccolta, interessa oggi circa 80.000 persone in Italia. Proprio per la particolare condizione intestinale, le persone stomizzate devono prestare un’attenzione speciale all’alimentazione e, pensando a loro, B. Braun ha organizzato questa originale raccolta: ricette proposte esclusivamente da persone stomizzate per gli altri stomizzati. Queste sono poi state adattate e commentate dallo Chef Roberto Abbadati e dalla Dr.ssa Paola Manfrin, esperta nutrizionista.

Le cento proposte gastronomiche del volume sono idee golose per tutte le stagioni, con ingredienti che rappresentano l’intera Italia e sono suddivise tra antipasti, primi piatti, secondi piatti e dessert. Ciascuna ricetta comprende, oltre alle chiare indicazioni su ingredienti e modalità di preparazione, un commento del medico nutrizionista che spiega le proprietà nutritive e gli apporti specifici per porzione ed un commento dello chef, per aggiungere un tocco originale o sfizioso.

“Il volume “Le cento ricette” ci rende orgogliosi perchè rappresenta pienamente lo spirito di condivisione delle esperienze e competenze che ci caratterizza” sottolinea Mauro Rossi Espagnet, Direttore della Divisione Out Patient Market B. Braun. “Ci siamo impegnati per la raccolta e la diffusione delle ricette più amate dagli stomizzati, adattandole e rendendole accessibili a tutti e, per l’occasione della Giornata dello Stomizzato, pubblichiamo online la nuova sezione con i consigli dell’esperto – il Vademecum con le risposte del medico nutrizionista ai timori e ai dubbi più frequenti degli stomizzati. Perché crediamo che la qualità della vita passi anche per la buona tavola, accompagnata da una buona socialità”.

Il volume “Le cento ricette per vivere al meglio” sarà distribuito come omaggio a tutti i partecipanti alla Giornata Mondiale dello Stomizzato, che si svolgerà il prossimo 6 ottobre nello scenario suggestivo della Reggia di Caserta. E’ qui infatti che F.A.I.S. Onlus (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati) organizza il cuore della Giornata: una serie di incontri e dibattiti tra istituzioni, operatori sanitari, pazienti e cittadini per promuovere consapevolezza dei bisogni e diritti delle persone con stomia e dei loro familiari. “Ogni persona con stomia ha una sua storia, parlarne aiuta a cambiare la propria vita e quella degli altri: sarà questo il senso della Giornata” spiega Pier Raffaele Spena, Segretario Nazionale di F.A.I.S. Onlus. “L’alimentazione è uno degli aspetti fondamentali nella qualità di vita” sottolinea Spena “Chi vive la condizione della stomia deve prestare attenzione ad una corretta alimentazione, che non significa farsi mancare varietà e gusto! Un volume come questo aiuta tutti, stomizzati e familiari, a orientarsi tra sani principi e buon gusto”.