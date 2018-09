Gran Bretagna, carenza di penne di adrenalina: paura per gli allergici

Preoccupa in Gran Bretagna la carenza di EpiPen, la penna per autoiniettarsi adrenalina salvavita per gli allergici. I produttori, si legge sulla Bbc online, spiegano la scarsità di dispositivi con problemi di forniture legati alla produzione, e il Dipartimento della Sanità assicura di essere al lavoro con i produttori per risolvere la situazione il più presto possibile.

“Ogni paziente che non riuscisse a ottenere delle scorte deve parlare con il medico del fatto di poter usare un device alternativo autoiniettabile di adrenalina”, fanno sapere le autorità. La carenza di EpiPen rischia di rappresentare un serio pericolo per persone con multi-allergie, a rischio di reazioni anafilattiche. La carenza di dispositivi ha colpito Usa, Canada e Australia oltre alla Gran Bretagna.