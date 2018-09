La Grecia si prepara all’arrivo dell’Uragano Mediterraneo: stato di allerta per le zone a rischio

La Grecia si prepara all’arrivo dell’Uragano Mediterraneo: sono stati sospesi i collegamenti marittimi, e sono numerosi gli inviti alla prudenza rivolti alla popolazione.

Fermi in porto i traghetti che collegano il Pireo e le Cicladi e le isole del Dodecaneso. Registrati anche black out dell’energia elettrica.

“Zorba“, secondo le ultime previsioni, dovrebbe raggiungere il sud del Paese a metà giornata, investendo in particolare l’isola di Cythère e il Peloponneso, prima di proseguire verso ovest, interessando Atene e la sua regione, e poi l’area settentrionale del Paese.

Dopo una riunione di emergenza ieri sera, è stato lanciato lo stato di allerta per le zone a rischio per “garantire la massima preparazione dell’apparato dello Stato“, ha dichiarato il segretario generale della Protezione civile.