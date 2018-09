“Green economy e nuova occupazione per il rilancio dell’Italia” : a Rimini, il 6 e 7 novembre

Si rinnova per il settimo anno consecutivo l’appuntamento più atteso dal mondo delle imprese green: gli Stati Generali della Green Economy, promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy composto da 66 organizzazioni di imprese rappresentative della green economy in Italia in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, si terranno i prossimi 6 e 7 novembre a Rimini Fiera nell’ambito della manifestazione Ecomondo.

Al centro del dibattito il tema dell’occupazione: puntare e investire sullo sviluppo della green economy in Italia può generare la creazione di nuovi posti di lavoro.

I lavori prenderanno il via la mattina del 6 novembre con la sessione plenaria di apertura della due giorni in cui sarà presentata la Relazione sullo stato della green economy in Italia e saranno presentate dieci misure per far crescere i green jobs in Italia che saranno oggetto di un confronto tra le forze politiche. Nel pomeriggio del 6 novembre si terranno cinque sessioni parallele di approfondimento tecnico sui seguenti temi di attualità: le green city, la mobilità del futuro, recepimento Pacchetto Direttive circular economy, il Piano nazionale Energia e Clima e la Politica Agricola Comune.

La sessione plenaria conclusiva, in programma il 7 novembre dalle 9.30, ospiterà un dibattito tra relatori istituzionali e rappresentanti di grandi imprese nazionali e internazionali sul ruolo delle imprese nella transizione alla green economy e l’andamento dei trend mondiali di sviluppo della green economy.