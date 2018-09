Human Legacy, da Expo 2015 a Dubai 2020: l’esperienza dei grandi eventi urbani al centro di un incontro a Milano

L’Università di Milano-Bicocca ospita il sindaco di Milano Giuseppe Sala in occasione dell’iniziativa “Human Legacy – L’esperienza dei grandi eventi urbani. Da Expo 2015 a Dubai 2020”, un’analisi del lascito culturale della passata esposizione che si proietta verso il futuro ed Expo Dubai 2020.

L’incontro si svolgerà mercoledì 3 ottobre alle 18 nella torre dell’Ateneo milanese in viale Sarca, 230, all’incrocio con via Chiese. Per l’occasione saranno disponibili copie del libro “Human Legacy – Esperienza dei grandi eventi urbani. L’eredità immateriale di Expo 2015” di Matteo Colleoni, Valentina Di Francesco, Stefano Frattini, Silvia Mugnano e Giampaolo Nuvolati (Scalpendi editore). Gli interventi degli autori e degli ospiti saranno introdotti da Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e Cristina Messa, rettore dell’Università di Milano-Bicocca.