IEEE DSAA 2018: Torino ospita la 5ª edizione della conferenza internazionale su Data Science e Advanced Analytics

La Data Science (scienza dei dati) è un settore fondamentale della ricerca scientifica contemporanea, da cui provengono a ritmo incessante innovazioni, applicazioni e implicazioni cruciali per lo sviluppo dell’industria, del commercio, dell’economia, delle tecnologie di comunicazione, della sicurezza sanitaria e di molti altri aspetti della società. Da lunedì 1° ottobre a giovedì 4 ottobre, alcuni tra i maggiori esperti al mondo in quest’area di ricerca si riuniranno a Torino per partecipare a IEEE DSAA 2018, quinta conferenza internazionale su Data Science e Advanced Analytics.

Dopo Shanghai (2014), Parigi (2015), Montreal (2016) e Tokyo (2017), sarà dunque il capoluogo piemontese a ospitare uno degli appuntamenti più attesi nel calendario internazionale degli eventi dedicati alla scienza dei dati. Organizzata dalla Fondazione ISI di Torino, con la main partnership di Intesa Sanpaolo, IEEE DSAA 2018 confermerà la sua storica natura interdisciplinare, coinvolgendo centinaia di scienziati, ricercatori, informatici ed esperti specializzati in diversi campi. A Torino saranno presentate e discusse le ultime novità in materia di intelligenza artificiale e scienza dei network, cybersecurity e analisi economica, Data Mining e Data Science for Social Good, offrendo un luogo di incontro, confronto e dialogo tra il mondo della ricerca, dell’industria e del policy-making.

Ad aprire IEEE DSAA 2018, lunedì 1° ottobre, sarà una novità: l’Industrial Day, una giornata di incontri, lectio, tavole rotonde e approfondimenti sulle applicazioni industriali della Data Science organizzata presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo (Corso Inghilterra 3, Torino) in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center.

Il Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Mario Costantini, introdurrà la giornata e presenterà l’Innovation Center Artificial Intelligence Laboratory realizzato in collaborazione con Fondazione ISI, al servizio sia delle società del Gruppo sia di realtà esterne (ore 10.30, Auditorium).

“Il nuovo Intesa Sanpaolo Innovation Center Lab che annunciamo oggi, dedicato all’intelligenza artificiale, rappresenta un momento fondante nel percorso di raggiungimento dell’eccellenza nella ricerca applicata che ci vede orgogliosamente in partnership con la Fondazione ISI del professor Mario Rasetti” – ha dichiarato Maurizio Montagnese, presidente dell’Intesa Sanpaolo Innovation Center. “Questo nuovo Lab, che sta già attirando ricercatori da tutto il mondo, dimostra la centralità di Torino come polo attrattivo di talenti nel campo delle nuove tecnologie e della ricerca avanzata”.

Dopo l’intervento iniziale del Presidente della Fondazione ISI, Mario Rasetti (ore 10.40, Auditorium), il programma prevede una panoramica sui temi più attuali nel mondo della Data Science, del Machine Learning e dell’intelligenza artificiale, proposta da voci autorevoli, rappresentanti di realtà internazionali che operano nel campo della scienza dei dati in ambito industriale e accademico: Christopher Bishop (Microsoft Research Cambridge), Foster Provost (New York University, Detectica), VR Ferose (SAP), Margaret Mitchell (Google), Ricardo Baeza-Yates (Ntent) e Claudia Perlich (New York University, TwoSigma).

Laura Li Puma (Intesa Sanpaolo Innovation Center), Marco Lamieri (Intesa Sanpaolo) e Andrea Prampolini (Banca IMI) illustreranno le attività dell’AI Lab. Mario D’Almo e Daniele Amberti (Intesa Sanpaolo) interverranno sulla Data Science applicata al settore finanziario.

“Stiamo vivendo una rivoluzione che ci riguarda tutti: la rivoluzione digitale. I Big Data e l’intelligenza artificiale cambieranno la struttura delle relazioni umane e l’interazione tra uomo, natura e tecnica”, dice Mario Rasetti, presidente di Fondazione ISI. “Le potenzialità di crescita e progresso legate a questa rivoluzione sono enormi, così come le responsabilità etiche che ci troviamo a fronteggiare. La conferenza IEEE DSAA e l’Industrial Day che la apre sono appuntamenti importanti perché ci permettono di ragionare collettivamente su queste responsabilità, creando un momento di dialogo e confronto tra il mondo della scienza, del business e dell’industria. Alla ricerca di quegli ingredienti – il coraggio, la solidarietà, una visione condivisa di futuro – che ancora mancano per vincere la sfida del futuro”.

Da martedì 2 a giovedì 4 ottobre, l’obiettivo dei riflettori si sposta verso il Centro Congressi dell’Unione Industriale (Via Vela 17, Torino), dove il programma scientifico della manifestazione prevede tre giorni di conferenze, presentazioni, sessioni speciali, contest e tutorial. Ogni giornata sarà aperta da un keynote speech (martedì: Deirdre Mulligan di UC Berkeley; mercoledì: Francesca Dominici di Harvard University; giovedì: Alessandro Vespignani di Northeastern University), per poi proseguire con una fitta rete di appuntamenti distribuiti in quattro sale (“Giovanni Agnelli”, “Piemonte”, “Torino”, “Piramide”).

Coordinato da Francesco Bonchi (Deputy Director ISI Industrial Area e General co-chair) e Foster Provost (General co-chair e autore di Data Science for Business), il programma di IEEE DSAA 2018 prevede un’immersione sia nelle fondamenta teoriche della scienza dei dati (modelli statistici, matematici e probabilistici, Machine Learning, Deep Learning, Big Data) sia nelle applicazioni pratiche (in campi che vanno dalla medicina alla finanza, dalle telecomunicazioni all’e-commerce, dal marketing all’educazione, dalle infrastrutture urbane alla sostenibilità ambientale).

Quest’anno la conferenza conta per la prima volta sulla collaborazione dell’American Statistical Association (che si affianca a IEEE Computational Intelligence Society e ACM SIGKDD).