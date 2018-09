Il pubblico di SANA ha scelto i propri prodotti preferiti tra le oltre 950 referenze in mostra

Record assoluto per SANA Novità: in esposizione in Fiera oltre 950 novità (+300% rispetto al 2013). Tra queste i visitatori della manifestazione hanno eletto le tre referenze preferite, una per categoria merceologica. In premio per i vincitori il raccolto di un anno di un albero biologico, offerto da Biorfarm.

I VINCITORI DEL SANA NOVITÀ AWARD

Alimentazione biologica

Zenzero disidratato senza zuccheri aggiunti e aromatizzato con misto bosco – Azienda Agricola Ama Te Stesso

Lo zenzero disidratato senza zuccheri aggiunti è un prodotto artigianale trasformato in Italia. Per la sua realizzazione e dolcificazione è stato solo utilizzato il succo d’uva ed è stato aromatizzato con polveri micronizzate naturali. È totalmente naturale, privo di conservanti, coloranti e addensanti. Le proprietà dello zenzero rimangono inalterate grazie al metodo di conservazione, ovvero la disidratazione a freddo.

Cura del corpo naturale e bio

Fior di Salina – L’Erbolario

Una linea di trattamento per il corpo che unisce le proprietà cosmetiche del Sale marino a quelle delle piante tipiche della macchia mediterranea, il Lentisco, la Salicornia e il Corbezzolo. Quattro prodotti, Profumo, OleoScrub, Bagnoschiuma e Crema per il Corpo, per vivere un’immersione totale nel benessere e riscoprire una pelle levigata, setosa e morbida. Una fragranza acquatica e agrumata, un inno frizzante ai sentori del Mediterraneo.

Green lifestyle

Mercur Dyn – Agri.Bio.Piemonte

Il Mercur Dyn è un dinamizzatore mercuriale a pedali, che porta i messaggi delle forme cosmiche nella Terra, che fa sposare le forme celesti e le sostanze terrestri grazie a un movimento semplice e gestito da due pedali che attraverso la visione della formazione del vortice completo e profondo invertono con un semplice meccanismo il senso di rotazione. È possibile dinamizzare da 20 a 250 litri.

IL PREMIO #BLOGGERFORSANA

Anche le blogger di manifestazione hanno annunciato oggi i nomi dei prodotti vincitori del premio #BloggerForSana.

Alimentazione biologica

Michela Dessì di Cr_eative e Giulia Giunta di La Mia Cucina Vegetale hanno scelto la Farina per polenta di riso Vialone Nano Biologica semi-integrale dell’Azienda Agricola Martin Roberta. La polenta ha un gusto delicato e cremoso; non è precotta e cuoce in 10 minuti. Si tratta di un prodotto nuovo, che ha come un unico ingrediente il riso Vialone Nano IGP: adatta alle persone intolleranti al glutine, rappresenta un’alternativa per tutti alla classica polenta di mais.

Cura del corpo naturale e bio

Elena Rossi di Vanity Space e Valentina Romani di The life of a bee hanno orientato la loro preferenza su New Age Filler di Alkemilla, un prodotto innovativo per la sua formulazione e che si presta a soddisfare un’esigenza molto attuale per il pubblico femminile: quella di poter utilizzare un primer naturale che garantisca un effetto lifting istantaneo.

Green lifestyle

Raffaella Caso di Babygreen e Selene Cassetta di Viaggio Sostenibile per il Green lifestyle hanno premiato Life Energy Mat di Siqur Salute: un innovativo tappetino geobionomico, in grado di arginare l’impatto di tensioni e correnti artificiali trasmesse dall’ambiente, che riduce lo stress e aumenta il benessere generale. È infatti sufficiente entrare in contatto con il Life Energy Mat per ridurre i livelli di tensione elettrica corporea di oltre il 90%.