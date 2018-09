Incendi nel Crotonese: spenti roghi che minacciavano le abitazioni

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Crotone hanno lavorato tutta la notte per domare gli incendi divampati ieri in diversi zone della città e anche in provincia. Le fiamme hanno divorato diversi ettari di macchia mediterranea in particolare nella pineta di Sovereto, nel comune di Isola Capo Rizzuto.

Gli operai di Calabria Verde stanno bonificando la zona per scongiurare una ripresa dei focolai.

Complessivamente sono stati 34 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco in tutto il territorio di Crotone.