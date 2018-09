Incendi, fiamme nel Pisano: elicotteri in azione

Un vasto incendio di bosco sta impegnando nelle operazioni di contenimento forestali e operatori della protezione civile sul monte Serra, nel comune di Calci (Pisa). Il sindaco Massimiliano Ghimenti, con un post sulla sua pagina Facebook, ha invitato la popolazione a lasciare libere le strade per non intralciare i soccorsi.

Sul posto e’ gia’ operativo un elicottero inviato dalla Regione Toscana ed altri tre sono stati preallertati. Le fiamme si sono sviluppate in localita’ La Croce e per ora non sembrano minacciare le case. Il fronte di fuoco e’ visibile anche dalle pendici del monte a diversi chilometri di distanza. La zona interessata non e’ distante dall’area dove sono installate antenne di emittenti tv e radio.