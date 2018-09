Non si esclude l’ipotesi di evacuare i residenti di due distretti vicini, anche se al momento il fumo non rappresenta un rischio per la salute della popolazione.

article

1153655

MeteoWeb

Incendi in Germania: stato di emergenza in Bassa Sassonia

Le autorità della regione nordoccidentale tedesca della Bassa Sassonia hanno proclamato lo stato di emergenza a causa dell’incendio divampato due settimane fa in una zona interessata da esercitazioni militari. Non si esclude l’ipotesi di evacuare i residenti di due distretti vicini, anche se al momento il fumo non rappresenta un rischio per la salute della

http://www.meteoweb.eu/2018/09/incendi-germania-stato-emergenza-bassa-sasson/1153655/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/09/incendio.png

incendio germania

NEWS