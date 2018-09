Ieri altri incendi sono divampati in località Cinque Burche, in alta Valle Argentina e a Beuzi di Bussana.

Incendio sulle alture di Sanremo : un rogo è divampato questa mattina in località Pian della Castagna, nella zona di San Romolo: sul posto squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato una zona di bosco e sterpaglie, ma sono ora sotto controllo.

Incendi Liguria: fiamme sopra Sanremo, vigili del fuoco al lavoro

