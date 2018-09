In riferimento all’incendio boschivo di giugno 2017 che in Portogallo provocò 64 morti, 12 persone, tra cui tre comandanti della protezione civile, saranno giudicate per omicidio colposo: lo ha reso noto la procura di Leiri, secondo cui l’atto d’accusa riguarda anche tre deputati locali, un impiegato del Comune, due quadri superiori di una società di elettricità e tre funzionari di un’impresa responsabile della manutenzione di una strada sulla quale sono morte circa 50 persone.