Incendi Siena, paura a Montefollonico: pompieri spengono il rogo

Pauroso incendio di bosco in provincia di Siena: il pronto intervento di vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero ed ha evitato di coinvolgere l’abitato di Montefollonico. I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti, con 11 unità e 4 mezzi, per un incendio boschivo nel comune di Torrita di Siena, nella frazione di Montefollonico, nei pressi del ristorante ‘La Chiusa’.

L’intervento, che era in zona impervia, è stato reso difficoltoso perché alimentato dal forte vento. Sul posto anche volontari Aib e un elicottero gestiti dalla Soup della Regione Toscana. Le squadre hanno impedito che le fiamme si propagassero, impedendo che si estendessero al borgo di Montefollonico, distante circa 500 metri.

Sempre in Toscana i vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti per due incendi distinti a Scarlino: il primo a Scarlino Scalo, che ha interessato alcune baracche, mentre il secondo in località Col di Sasso ha attaccato sterpaglie, bosco e colture.