Incendio nella notte nel territorio di Massa e Cozzile, in provincia di Pistoia: sul posto due elicotteri della Regione Toscana, operai dell’Unione dei Comuni dell’Appennino pistoiese, squadre di volontariato di Vab e Croce Rossa. In fiamme un bosco misto ceduo con resinose con frequenti salti in chioma dovuti alla pendenza e al vento. Le abitazioni nelle vicinanze al momento non sono direttamente minacciate.