Incendi, brucia la Toscana: fiamme vicino a Vinci, oliveto a fuoco

Brucia la Toscana dove un ettaro di oliveta ha preso fuoco nel pomeriggio a Collegonzi di Vinci (Firenze). Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono partite da alcune sterpaglie e poi si sono propagate.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con squadre provenienti da tutta la provincia fiorentina. Intervenuto anche l’elicottero Drago del 115 volato da Arezzo e squadre di volontari gestite dalla sala operativa della Regione Toscana.

L’incendio è stato domato in circa due ore. Non risultano danni a persone o cose. Tra le ipotesi non si esclude ancora la causa dolosa.