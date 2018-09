Incendio Monte Serra, arrivano i paracadutisti della Brigata Folgore. Aeroporto di Pisa chiuso anche domani

“Su richiesta delle autorita’ locali, a seguito del vasto incendio che sta devastando l’entroterra del pisano nei pressi del Monte Serra, al fine di garantire il concorso in pubblica utilita’ tramite il controllo del territorio e dei focolai dell’incendio, l’Esercito ha reso disponibili 6 pattuglie motorizzate di paracadutisti della Brigata Folgore”. Lo rende noto la stessa Folgore. I paracadutisti, e’ spiegato, “opereranno, sotto il coordinamento delle locali autorita’ di pubblica sicurezza, nelle localita’ di Calci, Vicopisano e Cascina”. I primi nuclei sono partiti alle 20.00 dal Centro addestramento di paracadutismo di Pisa e le attivita’ proseguiranno nei prossimi giorni con i paracadutisti del Reggimento Logistico Folgore”.

L’Enac ha disposto la chiusura ai voli civili dell’aeroporto di Pisa anche per la giornata di domani, mercoledì 26 settembre, per facilitare lo svolgimento delle operazioni di volo antincendio in corso per spegnere i roghi sul monte Serra. Lo comunica lo stesso Ente nazionale per l’aviazione civile.