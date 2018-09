Incendio nel Pisano, Legambiente: “Area di grande valore naturale”

“Il danno materiale e’ altissimo, come pesante per i residenti e’ la ferita nella relazione coi luoghi. Il patrimonio naturale, paesaggistico e sociale di questo territorio ha un valore eccezionale, non commensurabile in termini meramente economici”. Cosi’ Legambiente Toscana in relazione all’Incendio che da ieri sera sta interessando il monte Serra, a Calci, in provincia di Pisa, esprimendo sconcerto e preoccupazione.

“Per gli abitanti della piana il Monte Pisano – si ricorda – e’ la bella cornice del vicino orizzonte, il luogo elettivo di passeggiate ed escursioni nel verde”. Ancora Calci e’ al centro di “una valle che non a caso e’ chiamata Graziosa”. “Ora brucia – aggiunge Legambiente -: non e’ la prima volta, ma l’estensione dell’Incendio di oggi non ha precedenti”. Sul rogo interviene anche Legambiente di Pontedera che parla di “disastri sempre piu’ frequenti, sempre piu’ probabili, e in parte prevedibili date determinate condizioni. E non si dovrebbe affrontarli solo quando sono diventati incontrollabili”.