Vasto incendio nel Pisano: evacuate 5 frazioni, Canadair in azione

Nell’area del Pisano in cui sta da ieri sera sta divampando un vasto incendio, sono entrati in azione due Canadair, mentre altre squadre dei vigili del fuoco stanno per arrivare da altre regioni.

La Protezione civile regionale, assieme al Comune di Calci, ha proceduto all’evacuazione e alla messa in sicurezza di numerose abitazioni minacciate dalle fiamme: circa 500 gli sfollati.

Al momento sono state evacuate le frazioni di Montemagno, Fontana Diana, San Lorenzo, Nicosia e Crespignana.

Il vento continua a soffiare forte, in media a circa 30 km/h, con raffiche che superano i 40 km/h.