Vasto incendio nel Pisano “provocato da una mano criminale”: circa 600 ettari in fiamme

“Una mano criminale ha provocato l’incendio che sta devastando la nostra zona. Alle 22 di sera di una giornata di allerta meteo per vento e di forte siccità e per di più in una zona non interessata da pulizia di oliveti o di altre piante, la mia più che una affermazione è una constatazione“: lo ha dichiarato il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, in merito al rogo che divampa da ieri sul Monte Serra e che sta interessando i comuni di Calci e Vicopisano, minacciando le case. “Purtroppo con il passare delle ore si sta cominciando a intuire la portata devastante dell’incendio sul monte Serra: la zona che e’ stata interessata dalle fiamme si chiama Valgraziosa: una vallata meravigliosa che ora per una buona meta’ non sara’ piu’ la stessa per un qualche cosa di inspiegabile“.

Secondo quanto reso noto dal governatore Enrico Rossi, circa 600 ettari sono interessati dalle fiamme.

Gli sfollati nel centro di accoglienza nel paese, non potranno rientrare nelle loro case fino a domani pomeriggio, per via del fumo e per facilitare le operazioni per domare il rogo.