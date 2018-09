L’uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto nel vuoto mentre stava percorrendo la via ferrata tra il rifugio Tabaretta ed il rifugio Payer, punto di partenza per raggiungere la vetta dell’Ortles (3.905 metri, la più alta della provincia di Bolzano). Sul posto il soccorso alpino portato in quota dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites e i carabinieri.

article

1157692

MeteoWeb

Incidenti in Montagna, Alto Adige: alpinista scivola sull’Ortles, morto

Incidente in Alto Adige: un alpinista è morto dopo essere precipitato durante un’ascensione nel gruppo dell’Ortles nella zona di Solda in Alta Val Venosta. L’uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto nel vuoto mentre stava percorrendo la via ferrata tra il rifugio Tabaretta ed il rifugio Payer, punto di partenza per raggiungere la

http://www.meteoweb.eu/2018/09/incidente-alto-adige-ortles/1157692/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/04/AIUT-ALPIN-DOLOMITES-16-06-2013-085.jpg

NEWS