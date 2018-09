Incidenti montagna: è straniero l’uomo morto sull’Ortles

E’ ancora senza nome l’alpinista morto sull’Ortles. Si tratta di un uomo tra i 40 e 50 anni d’eta’ che poco prima aveva sorpassato sulla via ferrata un gruppo di alpinisti. Con un italiano stentato avrebbe salutato e detto di essere inglese.

L’incidente e’ avvenuto a 2.800 metri di quota. L’uomo non era legato quando e’ precipitato nel vuoto per 500 metri. Sul posto sono intervenuti tre uomini del soccorso alpino di Solda. La salma e’ stata recuperata con la corda fissa dall’elicottero dell’Aiut Alpin.

AGGIORNAMENTO DELLE 18 – Il morto sull’Ortles è un turista bielorusso di 40 anni, le cui generalità non sono state diffuse in attesa di rintracciare i parenti. In un primo momento si pensava che si potesse trattare di un cittadino inglese perché, poco prima dell’incidente, aveva scambiato poche parole in inglese con un’altra comitiva.