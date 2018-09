Incidenti in Montagna, Belluno: trovato morto cercatore di funghi

A seguito del mancato rientro ieri sera al campeggio della Val di Gares, nel Bellunese, un uomo è stato trovato morto: si era allontanato per andare a funghi.

Il Soccorso alpino della Val Biois ha perlustrato i sentieri attorno al campeggio fino a notte. Sul posto anche i carabinieri. I soccorritori hanno ritrovato il corpo senza vita del 79enne in fondo a un canale nel bosco.

L’uomo sarebbe uscito dal sentiero, finendo sopra salti di roccia da dove è scivolato, cadendo per quasi 200 metri.