Incidente in Valle di Susa , a Condove, in località Pratobotrile: un 77enne è scivolato in un dirupo mentre cercava funghi. Il corpo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche da ieri sera: l’uomo sarebbe morto a causa di un grave trauma cranico.

Incidenti in Montagna: scivola in dirupo, cercatore di funghi muore in Val di Susa

