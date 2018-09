Incidenti in Montagna: escursionista scivola e muore sul Gran Sasso

Un’escursionista è morta questa mattina in Abruzzo, mentre stava compiendo, con un gruppo di altri appassionati della montagna, un’escursione sul Pizzo Cefalone, la cima più alta della dorsale occidentale del Gran Sasso d’Italia.

Sul posto l’elicottero del 118 con personale del soccorso alpino, ma per la 58enne non c’è stato nulla da fare. Sconosciuta la dinamica dell’incidente.