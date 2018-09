Incidenti montagna, Forni di Sopra: cacciatore trovato morto

Il corpo di un cacciatore di Forni di Sopra, (Udine), di 72 anni, è stato recuperato dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico del Fvg. L’uomo ha perso la vita cadendo in un tratto ripido e roccioso lungo l’argine del torrente Tolina a quota 1.120 metri. A segnalare il suo mancato rientro oggi, attorno a mezzogiorno, è stato il fratello.

Il cacciatore è stato individuato in seguito al ritrovamento della sua auto, parcheggiata sulla strada forestale lungo il torrente. A causa della vegetazione fitta in quell’area i soccorritori non hanno potuto recuperarlo con l’elicottero della centrale operativa. Dopo la constatazione del medico legale i sette tecnici intervenuti sul posto hanno issato la salma con manovre di corda per cento metri per poi trasportarla a spalla fino alla strada. L’intervento e’ durato in totale quattro ore.