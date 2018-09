Incidenti in montagna nel tardo pomeriggio di ieri in Piemonte , coinvolti due cercatori di funghi : il soccorso alpino è intervenuto in località Carella di Pratiglione, per un 79enne che è scivolato sulle rocce fratturandosi una caviglia. Il secondo intervento è avvenuto a Fara di Alpette, dove un altro cercatore di funghi è caduto procurandosi un trauma cranico. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni.

Incidenti in Montagna: cercatori di funghi feriti in Piemonte, soccorso alpino in azione

