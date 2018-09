India: grave incidente sull’isola di Giava, morte 21 persone

Grave incidente in Indonesia: almeno 21 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite. Un bus che trasportava turisti indonesiani è caduto in un burrone nell’isola di Giava: lo ha reso noto la polizia.

A bordo del mezzo 37 persone, in viaggio verso Sukabami: il bus ha preso velocità in discesa, perdendo il controllo e cadendo nel crepaccio.