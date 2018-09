India: crolla ponte nel Bengala, camionista ferito

Crollato un vecchio ponte vicino a Siliguri nel nord del Bengala, in India: un autista di camion è rimasto ferito, in quanto il mezzo è rimasto incastrato nella struttura crollata. La parte centrale della struttura ha ceduto su un canale sottostante, quando il camion lo stava attraversando, ed è rimasto bloccato nella parte rotta del ponte.

Si tratta del secondo crollo di un ponte nello stato federato indiano in tre giorni.

Il 4 settembre il ponte Majerhat è crollato a Calcutta, provocando la morte di 3 persone e ferendone 24.