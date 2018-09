India, ponte crollato a Calcutta: corsa contro il tempo per i dispersi

Un ponte e’ crollato a Calcutta, in India. Almeno una persona e’ morta e una ventina sono rimaste ferite. Ma mancano all’appello ancora diverse persone (cinque, forse otto, secondo il Chief Minister del West Bengala, Mamata Banerjee) e i soccorsi lavorano per cercarli sotto le macerie. “Stiamo ancora valutando la gravita’ della situazione e non possiamo fare bilanci al momento”, ha aggiunto il ministro. Il ponte di Majerat, nel sud della capitale dello Stato del Bengala, e’ crollato a meta’ pomeriggio, in un momento di intenso traffico. Secondo il ministro dello Sviluppo Urbano, Firhad Hakim, il ponte era stato costruito 40 anni fa. Nel 2016, lo schianto di un passo sopraelevato lungo circa due chilometri sempre a Calcutta causo’ 26 morti e decine di feriti.