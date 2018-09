India, 300 turisti bloccati sull’Himalaya: salvi grazie a un tunnel

Grande paura in India, dove306 turisti sono rimasti bloccati dalla neve nelle montagne himalyane nel nord del Paese e si sono salvati grazie a un tunnel, già completato, ma non ancora inaugurato, che corre sotto il passo di Rothang, a 4000 metri di altezza, nello stato dell’Himachal Pradesh. Lo scrive il quotidiano Times of India.

Un’ondata di maltempo di proporzioni eccezionali sta interessando gli Stati del Nord del Paese, con nevicate fuori stagione e violente piogge. Tra le conseguenze danni e strade impraticabili. I turisti, che erano rimasti bloccati nel distretto di Lahual Spiti, hanno potuto raggiungere Manali, meta di viaggi di nozze per gli indiani e punto di partenza per chi si dirige verso il Kashmir o il Laddak, grazie all’apertura straordinaria del tunnel, che, coi suoi 8,8 km scavati sotto il passo, abbrevia notevolmente il percorso dell’autostrada tra Manali e Leh.

Considerato una meraviglia dell’ingegneria, il tunnel verrà aperto al traffico solo nel 2020. L’Aeronautica Militare ha inoltre tratto in salvo a Pingdom una coppia di turisti tedeschi, che stavano camminando in quota, e si sono protetti dalla bufera di neve grazie ad una tenda; quasi altri 400 sono tuttora bloccati dal maltempo in varie zone del distretto.