Indonesia: 19enne sopravvive alla deriva nell’oceano per 49 giorni

Un giovane è sopravvissuto per 49 giorni alla deriva in una capanna di pescatori galleggiante: è stato tratto in salvo da una nave battente bandiera panamense.

L’indonesiano Aldi Novel Adilang, 19enne di Sulawesi, lavorava su una capanna galleggiante a 125 km dalla costa, una tra 50 sparse nelle acque di Manado. Da oltre 3 anni si occupava della pesca con reti: ogni settimana qualcuno lo raggiungeva per prelevare il pesce e gli consegnava provviste di cibo, acqua e carburante.

La capanna di legno galleggiante era ancorata al fondo del mare con una corda e ormeggiata con boe, ma a metà luglio forti venti hanno staccato gli ormeggi, mandando il giovane alla deriva: aveva provviste per pochi giorni, ed è sopravvissuto catturando pesci, bruciando legno della capanna per cucinarli e bevendo l’acqua marina filtrata attraverso i suoi vestiti.

E’ stata una nave battente bandiera panamense a individuarlo e salvarlo nelle acque di Guam il 31 agosto.

Aldi ha raccontato che pensava che “sarebbe morto“: ha dichiarato di avere considerato di saltare nell’oceano, ma si è ricordato dei consigli dei suoi genitori, di farsi coraggio pregando nei momenti di difficoltà.