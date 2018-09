Indonesia: flora, fauna, lingua e religione

In Indonesia si estende la foresta pluviale. Nonostante il disboscamento intensivo di alcune aree, le foreste continuano a ricoprire circa la metà della superficie complessiva del paese, con oltre 4000 specie arboree. Vi si trovano: la vegetazione tipica della savana, ma anche mangrovie, bambù, palme, querce, castagni, confiere e stupende piante da fiore, come la Rafflesia arnoldii, che vanta uno dei fiori più grandi al mondo.

Situata nella zona di transizione tra le due maggiori zone faunistiche del mondo (asiatica e australiana), la fauna è davvero variegata tra rinoceronti, elefanti, tigri, tapiri, oranghi, varie specie di gibboni e scimmie. Non mancano cacatua, uccello del paradiso, uccello giardiniere, ecidra, marsupiali come il vandicoot.

La lingua ufficiale è l’indonesiano, dichiarato tale solo nel 1945, quando il Paese raggiunse l’indipendenza, afffrancandosi dal dominio coloniale olandese. Accanto ad esso, si parla il giavanese, lingua natia del principale gruppo etnico indonesiano.

La religione con il maggior gruppo di adepti è quella musulmana, cui seguono: protestanti, cattolici, indù, buddhistii e testimoni di Geova.