Indonesia: geografia, suddivisione e clima

Sono centinaia i morti ed i feriti del potente terremoto e del successivo tsunami abbattutosi sull’isola indonesiana di Sulawesi… bilanci provvisori, mentre gli ospedali si affannano a curare i feriti e i soccorritori faticano a raggiungere le regioni colpite.

L’Indonesia , il cui nome significa “isole dell’India”, è un insieme di migliaia di isole situate tra l’Asia sud/orientale e l’Australia.

Dal punto di vista geografico, è divisa in 3 grandi gruppi:

Grandi Isole della Sonda (Sumatra, Giava, Borneo, Celebes) Piccole Isole della Sonda (Bali, Sumbava, Flores, Sumba, Timor) Le Molucche (Seram, Buru, Almahera)

Quasi ovunque il clima è equatoriale, quindi caldo, umido e piovoso tutto l’anno. Le piogge avvengono sotto forma di rovescio o temporale che, quando sono più intensi, possono rendere fangose le strade e difficoltosi gli spostamenti.

Le giornate in Indonesia iniziano all’alba, intorno alle 6 del mattino, con minime comprese tra i 21 e i 23° Cm terminando, grosso modo, col tramonto, intorno alle 18.

Una costante per tutte le località è il tasso di umidità, in genere molto elevato, con valori compresi tra il 70 ed il 90%.