Revocata in Indonesia l’allerta tsunami, emessa a seguito del terremoto magnitudo 7.5 che ha colpito l’isola centrale di Sulawesi: lo ha reso noto l’agenzia nazionale per la gestione dei disastri. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti.

L’epicentro è stato localizzato 78 km a nord della città di Palu, capoluogo della provincia centrale di Sulawesi, a una profondità di 10 chilometri.