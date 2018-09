Un incendio è divampato in un bosco di Borgo a Buggiano (Pistoia). Sul posto sono stati inviati tre elicotteri antincendio della flotta della Regione Toscana e – riferisce la Regione Toscana – sarebbe in arrivo un mezzo della protezione civile nazionale distaccato da Calci (Pisa) dove stava operando per lo spegnimento dell’incendio sul Monte Serra.