Influenza, pediatri USA: vaccinare tutti i bimbi sopra i 6 mesi

Secondo le nuove linee guida dell’American Academy of Pediatrics, tutti i bambini sopra i 6 mesi di età dovrebbero essere vaccinati contro l’influenza, se possibile con l’iniezione o altrimenti con lo spray.

Oltre ai bimbi anche le donne incinte e gli operatori sanitari dovrebbero essere immunizzati, spiegano gli esperti: “Le donne possono ricevere il vaccino in qualunque momento della gravidanza per proteggere se stesse e il bambino, che beneficia dal trasferimento degli anticorpi attraverso la placenta. La vaccinazione durante l’allattamento è sicura sia per le mamme che per i bimbi“.