Innovazione, Milano: al lavoro #atuperSFU

Lavoro, futuro, Intelligenza Artificiale ed educazione: temi caldi e al centro del piano di studi per gli studenti che sceglieranno la Sigmund Freud University (SFU) di Milano, sede distaccata della stessa università fondata a Vienna nel 2005 con altre sedi in Europa a Parigi, Berlino, Linz (Austria) e Lubijana (Slovenia).

Perché è importante la figura dello psicologo clinico nel panorama professionale attuale? In futuro i lavori più ripetitivi che non richiedono specializzazioni potrebbero essere sostituiti dalle macchine, dalle cosiddette Intelligenze Artificiali (AI). Diventerà essenziale studiare il funzionamento e l’evoluzione della mente umana, capirne la complessità emotiva, ciò che muove determinati comportamenti, approfondire il supporto delle neuroscienze applicate ai diversi campi del sapere.

Per saperne di più e conoscere il piano di studi del Corso di Laurea Triennale in Psicologia, oggi 6 settembre dalle 9.30 alle 11.30 nella sede di Ripa di Porta Ticinese 77 – 20143 Milano (02-83241854 – segreteria@milano-sfu.it) gli studenti prossimi alla laurea racconteranno agli aspiranti universitari il Corso di Laurea Triennale in Psicologia durante l’open day.

Il futuro si confronta con la realtà universitaria più innovativa a Milano in occasione dell’evento che sarà contraddistinto dall’hashtag Twitter #atuperSFU.

Sigmund Freud University, presente a Milano dal 2015 e pensata con un programma di sviluppo internazionale,celebra nel nome il padre della psicoterapia moderna ma concretamente propone un insegnamento fortemente orientato alla ricerca scientifica e alla formazione professionale.

Il percorso didattico, caratterizzato da classi piccole, permette un costante tutoraggio degli studenti e favorisce la loro partecipazione attiva a sessioni pratiche, oltre al coinvolgimento diretto in attività cliniche e di ricerca.

Fin dal primo anno è previsto e incluso nella quota d’iscrizione un periodo di studio di due o tre settimane nella sede austriaca con lezioni frontali e laboratori in lingua inglese tenuti da docenti riconosciuti a livello mondiale. La sessione accademica intensiva all’estero vuole infatti fornire una visione internazionale della ricerca scientifica e promuovere negli studenti una maggiore capacità di adattabilità e creare le skills adeguate per un posizionamento di qualità nel rank globale relativo a chi conclude questo percorso di studi.

“La Sigmund Freud University è concentrata sulla pratica – racconta Chiara, studentessa – soprattutto con i gruppi esperienziali che fanno capire come sarà davvero il nostro lavoro. Il soggiorno a Vienna è stato fondamentale per l’inglese, per il lavoro di gruppo e perché ho capito l’importanza della ricerca scientifica anche in questo ambito”.

Il Corso di Laurea Triennale in Psicologia si caratterizza per un forte orientamento alla professione con circa il 40% delle ore di insegnamento costituite da esercitazioni pratiche, una marcata propensione internazionale con esperienze di studio all’estero guidate e per il rapporto diretto con i docenti.

Programma del 6 settembre

Ore 9.30-10.00

Ingresso e presentazione (Dott. Gabriele Caselli)

Cosa caratterizza la Sigmund Freud University? In quale modo si collegano insegnamento e attività pratica all’interno del Corso di Laurea Triennale in Psicologia? Scopri il nostro percorso formativo personalizzato e orientato alla professione.

10:00-11:00

#atuperSFU

Gli studenti si raccontano nella loro esperienza tra Milano e Vienna, scoprono il valore dei laboratori esperienziali e provano l’importanza dell’applicazione delle tecnologie digitali in ambito clinico e di ricerca.