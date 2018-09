Iran: avvelenamento da alcol di contrabbando, 27 morti

Ben 27 persone persone sono morte ed altre 15 sono in gravi condizioni in Iran a causa di un grave avvelenamento prodotto da alcol di contrabbando: al momento sono coinvolte 4 province del Paese islamico, dove vendita e consumo di alcolici sono proibite. Negli ultimi giorni almeno 290 persone sono state ricoverate.

Per chi viene scoperto a bere alcol, in Iran, sono previste sanzioni che vanno dalle multe fino alle frustate: nonostante il divieto sarebbero ben 5 milioni gli alcolisti.

Gli avvelenamenti deriverebbero da bevande alcoliche prodotte in case che alcune volte vengono adulterate.