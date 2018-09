ISTAT, Coldiretti: record di over 80 in Europa grazie alla dieta mediterranea

Con ben il 7% della popolazione, l’Italia è il Paese con la percentuale più alta di ultraottantenni in Europa davanti a Grecia e Spagna, a conferma del valore della dieta mediterranea certificata da molti studi scientifici come un elisir di lunga vita. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Istat nel report sulla popolazione residente nel 2017. Non è un caso – sottolinea la Coldiretti – che sul podio salgano Paesi del sud Europa con stili alimentari più sani. Nel Belpaese – rileva la Coldiretti – la speranza di vita è tra le più alte a livello mondiale ed è pari a 80,6 per gli uomini e a 85 per le donne. Pane, pasta, frutta, verdura, carne, extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari hanno consentito agli italiani – precisa la Coldiretti – di conquistare fino ad ora il record nella longevità. Un ruolo importante per la salute che – conclude la Coldiretti – è stato riconosciuto anche con l’iscrizione della dieta mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco il 16 novembre 2010.