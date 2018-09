TV, Rai Storia: a “Italia: viaggio nella Bellezza” la Via Gallica: sulle orme dei Romani fra storia e archeologia

È stata chiamata via Gallica. Ma era più di una via. Era un reticolo di strade che collegava antichi villaggi abitati da genti del Po. Villaggi che dopo la conquista dei Romani mutarono profondamente dal punto di vista urbanistico, sociale e culturale. Lo racconta il nuovo appuntamento con “Italia: viaggio nella Bellezza”, in onda lunedì 17 settembre alle 21.10 su Rai Storia. I percorsi della via Gallica mettevano in relazione Brescia, Bergamo, Como e Milano, erano efficienti vie di comunicazione che arrivavano ai grandi laghi dove i Romani amavano edificare lussuose ville dell’ozio. Un territorio dove, nell’arco di tre secoli, si consumarono scontri ma anche incontri di civiltà. Dove tra pace e guerra si arrivò alla creazione di un nuovo mondo, di un nuovo modello sociale: quello romano. Un mondo ancora leggibile nei moderni tessuti urbani delle principali città della Lombardia, che testimoniano di un tempo in cui uomini, imperatori e poeti tramandavano le loro memorie e i loro fasti attraverso opere immortali come gli dei ai quali si rivolgevano.