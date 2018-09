Al via la seconda edizione di JTI Clean Way2018, un viaggio a tappe per celebrare la sostenibilità ambientale

Dopo il successo della prima edizione, FEE Italia (Foundation for Environmental Education) e JTI (Japan Tobacco International) replicano il progetto “JTI Clean Way”, un viaggio a tappe all’insegna della sostenibilità ambientale che il 5 e il 6 settembre toccherà 13 località del Cilento certificate Bandiera Blu e Spighe Verdi, raccontando l’impegno dalle comunità locali a difesa dell’ambiente.

Protagonista assoluta della seconda edizione di JTI Clean Way, che si concluderà con un evento a Roma alla fine di settembre, sarà la regione Campania. Il travel blogger Alessandro Marras e l’Account Manager della Community IgersCampania, Raffaele Monaco, a bordo dell’auto di JTI Clean Way partiranno da Capaccio–Paestum (SA), attraverseranno il litorale tirrenico del Cilento e arriveranno a Sapri (SA), collegando virtualmente i Comuni che hanno valorizzato e investito in sostenibilità nella gestione del proprio territorio. La vettura, una Nissan Leaf 100% elettrica, messa a disposizione da Nissan, sponsor tecnico dell’iniziativa, consentirà di abbattere le emissioni di anidride carbonica, rendendo il tour a impatto zero.

JTI Clean Way creerà una rete tra le località cilentane che più hanno valorizzato e investito sul proprio patrimonio ambientale, attraverso una gestione sostenibile che punta al coinvolgimento di istituzioni, imprese e cittadini e che hanno per questo ottenuto nel 2018 le eco-label di Bandiera Blu o Spighe Verdi assegnate da FEE Italia.

La trasformazione di una zona degradata in un’area per eventi, la promozione di programmi per favorire uno stile di vita sano, l’installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche, la protezione dell’area dunale e delle piante tipiche, l’investimento dei proventi dell’imposta di soggiorno in servizi gratuiti per i turisti, l’apertura di un Museo della Civiltà Contadina, la realizzazione di un impianto fotovoltaico per alimentare le scuole e il Municipio, luci a LED per l’illuminazione pubblica, sono tra le principali azioni virtuose celebrate dal progetto.

“L’itinerario 2018 di JTI Clean Way che unisce le località del Cilento premiate dalla Bandiera Blu e dalle Spighe Verdi – spiega Claudio Mazza, Presidente della FEE Italia – testimonia la possibilità di creare nel nostro Paese nuovi, virtuosi percorsi, puntando su qualità ambientale e corretta gestione dei territori. Un itinerario a tappe dove ciascun comune rappresenta il tassello di un territorio impegnato nella sostenibilità, dal mare alle campagne. Dando visibilità al Cilento – conclude Mazza – abbiamo l’opportunità di mostrare i frutti di 30 anni di percorso Bandiera Blu e oggi anche Spighe Verdi, di un lavoro costante e strutturato sul territorio con amministratori e cittadini, delle buone pratiche collettive che hanno portato a un forte miglioramento della qualità della vita”.

“Siamo lieti di questa collaborazione con FEE Italia nata dal comune obiettivo di salvaguardare il patrimonio ambientale del nostro Paese, che rappresenta anche un volano ad alto potenziale economico per numerose realtà locali. – ha dichiarato Gian Luigi Cervesato, Presidente e Amministratore Delegato di JTI Italia. – JTI si è sempre distinta per il contributo allo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità in cui opera, e per un approccio che pone la sostenibilità al centro dei propri valori aziendali. Viviamo in un Paese con risorse naturali straordinarie, ma fragili allo stesso tempo che vanno tutelate. Da qui nasce JTI Clean Way, come momento di celebrazione per quelle località che della sostenibilità e dell’innovazione hanno fatto la loro missione per il futuro.”

JTI Clean Way partirà mercoledì 5 settembre da Capaccio-Paestum, località che per il quarto anno consecutivo si è aggiudicata la Bandiera Blu. Farà tappa ad Agropoli, Comune insignito del duplice riconoscimento di Bandiera Blu e Spighe Verdi, proseguendo poi per le località Bandiera Blu di Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica (Acciaroli), Casal Velino e Ascea. Raggiungerà Pisciotta, Centola-Palinuro, Ispani, Vibonati e si concluderà a Sapri, ultima tappa dell’itinerario.