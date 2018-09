Animali: nate a Lampedusa 60 tartarughe Caretta caretta

Nella serata del 16 settembre a Lampedusa son nate numerose tartarughe marine Caretta caretta: è accaduto nella spiaggia della Guitgia, dove lo scorso 7 luglio, il personale di Legambiente, ente gestore della riserva naturale Isola di Lampedusa, aveva accertato la nidificazione per la prima volta su quella spiaggia. Appena calato il buio, le piccole tartarughe sono emerse una dopo l’altra dal nido e le nascite sono proseguite per tutta la notte: ben 60 piccoli hanno raggiunto il mare, dove passeranno il resto della loro vita. Soltanto le femmine, una volta adulte, torneranno sulla terra per deporre le uova.