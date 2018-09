Legambiente Lazio: continua la campagna “Puliamo il mondo”

“Grandi lavori di Puliamo il Mondo a Roma e nel Lazio dove i circoli di Legambiente Lazio stanno animando centinaia di iniziative in tutta la Regione. Nella Capitale le azioni messe in campo dai circoli Ostia Litorale Romano, Città Futura, Garbatella, Monteverde, Gea, Perseidi, Aniene, Parco della Cellulosa, Ecoidea; nel resto del Lazio le azioni sono state promosse dai circoli Terre di Veio a Formello, Le Rondini di Anzio, Castelnuovo di Porto, Tivoli, Anagni, Fiuggi, Frosinone, Lamasena, Ripi, Arcobaleno Pontino a Latina, Verde-azzurro Sud Pontino di Minturno a Ventotene, Viterbo, Pisco Montano a Terracina, Bassa Sabina a Poggio Mirteto, Centro Italia a Rieti”.

Così in una nota di Legambiente Lazio. “Continuano i lavori in tutta la Regione per Puliamo il Mondo, dai rifiuti e dai pregiudizi, in giornate di volontariato e cittadinanza attiva sempre più belle e partecipate – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – I circoli di Legambiente Lazio, come sempre, hanno messo in piedi una rete splendida di iniziative in grado di coinvolgere tanti volontari in ogni territorio e raccogliere concretamente centinaia e centinaia di sacchi pieni di rifiuti raccolti. Insieme a tutti i volontari di Legambiente, anche le associazioni, i comitati, le scuole e i Comuni che hanno aderito a Puliamo il Mondo, sono attori principali di un fine settimana all’insegna delle azioni concrete per un mondo più pulito”.

“Infatti – si legge ancora nella nota – sono decine e decine le amministrazioni comunali, le associazioni, i Parchi Regionali, i comitati locali che stanno organizzando momenti di pulizia, e grandi pulizie si continueranno a svolgere per tutte le prossime settimane. Domattina a Roma, appuntamento principale per tutti i volontari dalle 8.30 alle 12.30 in via Vicovaro, in collaborazione con l’Ente Regionale RomaNatura, per pulire viale Kant e vivere al meglio il Parco dell’Aniene”.