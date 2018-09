Leggi razziali, “San Rossore 1938”: anteprima a Pisa per “1938. Diversi” dopo la premiazione al Festival di Venezia

Debutta a Pisa in anteprima toscana “1938. Diversi”, il film di Giorgio Treves appena presentato a Venezia 75 dove ha vinto il HRNs Award 2018 (menzione speciale) – il Premio Speciale per i Diritti Umani.

La proiezione del film, a ingresso gratuito, è mercoledì 19 settembre alle 20,30 al Cinema Arsenale (vicolo Scaramucci, Pisa). Nell’occasione interverranno Roberto Pisoni, direttore Sky Arte, Carolina Levi, Tangram Produzione, lo sceneggiatore Luca Scivoletto che hanno contribuito alla realizzazione del film, e Paolo Pezzino, presidente Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” – Rete degli Istituti Storici per la Resistenza e per l’Età Contemporanea.

L’appuntamento fa parte di “Italia anno 5779 – San Rossore 1938”, un ciclo di film e presentazioni organizzate dall’Università di Pisa in occasione dell’80esimo anniversario dalla firma delle leggi razziali italiane. Un contesto dove quindi non poteva mancare il film di Giorgio Treves che ripercorre quello stesso momento storico chiedendosi come furono possibili quegli accadimenti, cosa comportò per gli ebrei italiani l’attuazione di quelle leggi e come la popolazione ebraica e quella non ebraica vissero il razzismo e le persecuzioni.

Realizzato da Tangram Film in collaborazione con Sky Arte, Piemonte Film Fund, MiBACT, AB Groupe e AAMOD, “1938, Diversi” 1938, arriverà ufficialmente nelle sale l’11 ottobre distribuito da Mariposa Cinematografica e sarà trasmesso in esclusiva e in prima Tv su Sky Arte martedì 23 ottobre alle 21.15