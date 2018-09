Treni: simulata un’emergenza in galleria sulla linea Fs Pontremolese Parma-La Spezia

Nella notte è stata simulata un’emergenza in galleria sulla linea Fs Pontremolese Parma-La Spezia, a fini di un’esercitazione di protezione civile: simulato il soccorso ad uno dei due macchinisti di un treno merci ferito all’interno della galleria “Serena” con il testate le procedure per gli interventi di emergenza.

L’esercitazione ha riguardato un treno merci in transito sulla Pontremolese dopo Santo Stefano Magra: lo scenario prevedeva l’arresto del convoglio per un guasto all’interno della galleria ‘Serena’, a circa 500 metri dall’uscita sul lato di Aulla e Lunigiana. Uno dei due macchinisti, scendendo dal locomotore per effettuare i controlli previsti, si infortuna rimanendo immobilizzato a terra: l’altro macchinista attiva le procedure per mettere in sicurezza il treno e per dare soccorso al collega. Gli operatori sanitari intervengono in galleria con l’ausilio del personale di Rete Ferroviaria Italiana.

Le attività sono state coordinate dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dalla prefettura di Massa col coinvolgimento del 118.

Gli obiettivi erano di collaudare sul campo il sistema di intervento tecnico e di assistenza previsto dal protocollo tra il Gruppo FS e il 118 della Regione Toscana, in corso di rinnovo; e verificare il piano di emergenza interno della galleria e le strumentazioni di emergenza di cui è dotata la galleria. Sono state testate la capacita’ di comunicazione tra le strutture coinvolte e le sale operative del 118 e di Rfi nonche’ il funzionamento degli apparati di telefonia cellulare dentro la galleria.