Maltempo Agrigento, Libero Consorzio: massima prudenza sulle strade

In riferimento all’allerta meteo codice arancione emessa dalla Protezione Civile ed estesa alla giornata di oggi, il Libero Consorzio comunale di Agrigento “raccomanda in particolare agli automobilisti la massima prudenza nel percorrere la rete viaria interna. Le condizioni generali delle strade provinciali, ex consortili ed ex regionali, notoriamente non buone, possono essere ulteriormente compromesse dalla presenza di fango e detriti sulle carreggiate, mentre i venti provenienti dai quadranti nord orientali aumentano il rischio di caduta di grossi rami da alberature stradali o da alberi su fondi adiacenti. Attenzione anche a eventuali frane e smottamenti che potrebbero verificarsi da scarpate e terreni frontalieri“. “Il settore Infrastrutture stradali con i suoi tecnici e cantonieri sta comunque effettuando un attento monitoraggio della rete stradale, e oltre a raccomandare prudenza nel mettersi alla guida delle auto, consiglia di prestare massima attenzione in prossimita’ di corsi d’acqua, in particolare a valle delle dighe, per la possibilita’ di fenomeni localizzati di esondazione“.