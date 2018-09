Maltempo Bolzano: lavori per la sicurezza della val di Fosse

Il maltempo del 4 agosto dell’anno scorso ha provocato grossi danni al Rio Grava in val di Fosse nel territorio comunale di Senales. Sui prati dell’alpe di Graf e all’interno di ampi tratti del letto del torrente si sono depositati 25.000 metri cubi di materiale. La presa d’acqua della centrale idroelettrica della malga Casera di Fuori è stata completamente distrutta, e sulla strada comunale della val di Fosse sono state danneggiate le strutture del ponte in calcestruzzo. Danni ingenti si registrarono anche alla presa d’acqua, alle condotte e all’edificio di servizio della centrale Alperia. Subito dopo l’episodio l’Agenzia per la Protezione civile ha realizzato una strada provvisoria per l’accesso alla malga Casera di Fuori e ha sgomberato il materiale depositato, mentre attualmente il personale dell’Ufficio bacini montani Ovest, coordinato da Stefan Kobald, sta risistemando attualmente il corso del Rio Grava.

“In corrispondenza del fiume – spiega il progettista Roland Schweitzer – in queste settimane vengono realizzate opere di consolidamento in 8 punti ed eretti massi ciclopici. Obiettivo di questi lavori è quello di proteggere la strada di accesso alla valle dal rischio di nuove frane e mettere in sicurezza il ponte della malga Casera di Fuori e la centrale Alperia“. I costi dell’intervento ammontano a 450.000 euro. Per il prossimo anno sono programmati due ulteriori interventi di consolidamento coordinati da Alperia, mentre il Comune procederà a rinnovare la struttura del ponte.