Maltempo Cesena: al via la ricognizione dei danni subiti nel periodo 2 febbraio-19 marzo 2018

Al via la ricognizione dei danni subiti dai privati e dalle attività economiche e produttive in occasione dell’ondata di maltempo che, nel periodo fra il 2 febbraio e il 19 marzo 2018, si è abbattuta in alcuni territori della Regione Emilia Romagna, fra cui la Provincia di Forlì-Cesena, e per la quale il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza.

L’Unione dei Comuni della Valle del Savio ha appena pubblicato l’avviso pubblico che mette in moto l’iter per l’identificazione dei problemi: tutti i privati cittadini, le attività economiche e produttive, agricole e agroindustriali che hanno subito danni in quel frangente potranno segnalarli compilando, a seconda della tipologia di danno, una delle due schede allegate al bando, che si riferiscono rispettivamente al “fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, dei beni mobili e beni mobili registrati” e ai “danni subiti dalle attività economiche e produttive”.

Va tenuto presente che questa procedura serve solo per identificare il fabbisogno finanziario complessivo necessario per il ripristino del patrimonio pubblico, privato, di attività economiche e produttive danneggiato, e non comporta il riconoscimento automatico dei risarcimenti. La richiesta di finanziamento dovrà essere presentata in un secondo momento, e le modalità per farlo saranno regolate anche sulla base dei risultati emersi da questa ricognizione.

Le schede di segnalazione, debitamente compilate in tutti i campi, firmate e corredate dal documento di identità del sottoscrittore, devono essere presentate al Protocollo dell’Unione Comuni Valle del Savio, a mano presso le sedi di:

– Cesena in piazzetta Cesenati del 1377 n.1 ed è aperto da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle 13.15, martedì e giovedì orario continuato fino alle 17.00.

– San Piero in Bagno in via Verdi n.4, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00.

oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.unionevallesavio.it.

Per l’invio delle schede di segnalazione c’è tempo fino al 24 settembre 2018.