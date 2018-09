Maltempo: circolazione ferroviaria Ciampino-Velletri in ripresa

Rfi rende noto che è ripresa alle 10.15 e sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea FL4 fra Ciampino e Velletri, sospesa dalle 6.30 di questa mattina per un guasto agli impianti di circolazione causato dal maltempo che ha interessato la zona. Durante l’interruzione è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus e prestata assistenza ai viaggiatori nelle stazioni di Roma Termini, Latina, Ciampino e Nettuno. Nel corso della sospensione sei regionali sono stati cancellati e cinque limitati nel percorso. Dalle 8.40 è regolare anche la circolazione sulla linea Roma – Napoli via Formia, dove questa mattina si erano registrati forti rallentamenti per un guasto causato dal maltempo fra Cisterna di Latina e Pomezia. Coinvolti 8 InterCity e 21 Regionali, che hanno registrato ritardi medi di 60 minuti, con punte fino a due ore. Cancellati cinque regionali.